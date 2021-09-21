سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور قضاء سيميل

عقد رئيس الحكومة لقاءً مع قائمقام ومديري قضاء سيميل بحضور محافظ دهوك، وأشار إلى أن زيارته تهدف للاطلاع عن كثب على مطالب القضاء واحتياجاته
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کوردستان مسرور بارزاني قضاء سميل

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 أيلول (سبتمبر) 2021، قضاء سيميل في محافظة دهوك.

وعقد رئيس الحكومة لقاءً مع قائمقام ومديري قضاء سيميل بحضور محافظ دهوك، وأشار إلى أن زيارته تهدف للاطلاع عن كثب على مطالب القضاء واحتياجاته.

وأكد أن الحكومة تعمل لتقديم أفضل الخدمات لجميع مدن وقصبات وقرى ومناطق كوردستان بدون تمييز، وستواصل تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للإمكانات المالية المتاحة.

ووجّه رئيس الحكومة مسؤولي قضاء سميل ببذل أقصى جهودهم للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين في حدود القضاء.

سه‌رۆكی حكومه‌ت له‌ كێشه‌كانی قه‌زای سێمێل ده‌كۆڵێته‌وه‌
سه‌رۆكی حكومه‌ت له‌ كێشه‌كانی قه‌زای سێمێل ده‌كۆڵێته‌وه‌
سه‌رۆكی حكومه‌ت له‌ كێشه‌كانی قه‌زای سێمێل ده‌كۆڵێته‌وه‌
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