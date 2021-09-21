صحة وبیئة

كوردستان تسجل 1254 إصابة جديدة وثماني وفيات بكورونا في يوم واحد

آخر إحصائية لوزارة الصحة بالأعداد اليومية والإجمالية للإصابات والوفيات وحالات الشفاء في عموم الإقليم
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کوردستان إقليم كوردستان وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل 1254 إصابة جديدة وثماني وفيات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشرت وزارة الصحة آخر إحصائية لها بالأعداد اليومية والإجمالية للإصابات والوفيات وحالات الشفاء في عموم الإقليم منذ ظهور الوباء.

1. الفحوصات: ( 8642 إصابة جديدة)

• ( 4188) أربيل

• ( 1724) السليمانية

• ( 2345) دهوك

• (84) حلبجة

• (192) كرميان

• (109) رابرين    

2. الإصابات: (1254 إصابة جديدة)

• (406) أربيل

• (471) السليمانية

• (262) دهوك

• (51) حلبجة

• (41) كرميان

• ( 23) رابرين

3. حالات الشفاء: ( 1076 حالة)

• (400) أربيل

• (384) السليمانية

• (154) دهوك

• (31) حلبجة

• (90) كرميان

•  (17) رابرين

4. الوفيات: ( 8 وفيات)

• (1) أربيل

• (3) السليمانية

• (3) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (1) رابرين

الإحصائية العامة

الفحوصات: 305573

الإصابات: 321359

حالات الشفاء: 287601

الراقدون: 28026 

الوفيات: 5732

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