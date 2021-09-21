أمن

بالفيديو | العراق ينقض على "أبو قتادة" في قبو تحت الأرض

author_image Kurdistan24 اربیل
غطت السلطات العراقية وجه المعتقل - صورة: جهاز الأمني الوطني
غطت السلطات العراقية وجه المعتقل - صورة: جهاز الأمني الوطني
کوردستان الأمن الوطني ابو قتادة الموصل نينوى داعش

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوة أمنية عراقية الثلاثاء من اعتقال قيادي بتنظيم داعش يكنى "أبو قتادة" بعد أن كان مختبأ في قبو تحت الأرض.

وقال جهاز الأمني الوطني العراقي في بيان مقتضب "تمت مداهمة مضافة لداعش واعتقال القيادي أبو قتادة". ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

هذا وأفاد مصدر أمني لكوردستان 24، بأن عملية الاعتقال جرت في محافظة نينوى، لكنه لم يشر إلى تفاصيل إضافية أو أي معلومات عن المعتقل.

وأظهر تسجيل مصور لحظة اعتقال "أبو قتادة" وكان كث اللحية. وحجبت السلطات العراقية نصف وجهه لحظة اعتقاله من قبو تحت الأرض.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة ويشن هجمات تحاكي حرب العصابات في مناطق عديدة.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

دميرتاش: حل القضية الكوردية لا يمكن إلا عبر البرلمان التركي
  14 دقائق
کوردستان

ممثلة حكومة كوردستان بواشنطن تتوقع إقبالاً كثيفاً في "انتخابات تشرين" وتسرد الأسباب
  1 ساعات
کوردستان

بالصور | أربيل تكتشف "كنزاً أثرياً" عمره آلاف السنين
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف