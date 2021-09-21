بالفيديو | العراق ينقض على "أبو قتادة" في قبو تحت الأرض

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوة أمنية عراقية الثلاثاء من اعتقال قيادي بتنظيم داعش يكنى "أبو قتادة" بعد أن كان مختبأ في قبو تحت الأرض.

وقال جهاز الأمني الوطني العراقي في بيان مقتضب "تمت مداهمة مضافة لداعش واعتقال القيادي أبو قتادة". ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

هذا وأفاد مصدر أمني لكوردستان 24، بأن عملية الاعتقال جرت في محافظة نينوى، لكنه لم يشر إلى تفاصيل إضافية أو أي معلومات عن المعتقل.

وأظهر تسجيل مصور لحظة اعتقال "أبو قتادة" وكان كث اللحية. وحجبت السلطات العراقية نصف وجهه لحظة اعتقاله من قبو تحت الأرض.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة ويشن هجمات تحاكي حرب العصابات في مناطق عديدة.