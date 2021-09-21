سیاسة

خطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة محظى اهتمام قوات التحالف الدولي

الحلفاء ينظرون بعين الاعتبار للاصلاحات وآلية تنفيذ الاصلاحات
author_image آريان ابراهيم شوكت
خطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة محظى اهتمام قوات التحالف
خطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة محظى اهتمام قوات التحالف
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة الاقليم أن الوزارة بصدد دمج واعادة اربعة الوية عسكرية من قوات البيشمركة في وحدات ( 70 و 80) الى داخل صفوف وزارة البيشمركة وفق آلية تنظيم الميلاكات واعداد التشكيلات المناسبة بهذه الالوية شأنها شان ألوية المشاة في وزارة البيشمركة.

وفي هذا الصدد اعلن مدير الميلاكات في وزارة البيشمركة عقب اجتماعه مع المستشار العسكري البارز في القنصلية البريطانية في اربيل الكولونيل مايك أن الحلفاء يثمنون دور وزارة البيشمركة في تنفيذ الاصلاحات لترتيب شؤون البيشمركة بشكل احسن.

واكد مدير الميلاكات في الوزارة ان الحلفاء ينظرون بعين الاعتبار للاصلاحات المنفذة وآلية تنفيذ الاصلاحات وفق مراحل متقدمة وبطريقة عصرية منظمة مع تاكيدهم على الاستمرار في دعم قوات البيشمركة واستمرار المساعدات العسكرية لقوات البيشمركة في اقليم كوردستان.

خطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة محظى اهتمام قوات التحالف
خطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة محظى اهتمام قوات التحالف

 

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