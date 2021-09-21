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بالصور | أربيل تكتشف "كنزاً أثرياً" عمره آلاف السنين

رجح بكر أن يزور المزيد من خبراء الآثار إقليم كوردستان مستقبلاً للعمل في مجال التنقيب
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مؤتمر صحفي لمديرية آثار محافظة أربيل
مؤتمر صحفي لمديرية آثار محافظة أربيل
کوردستان أربيل كوردستان آثار

أربيل (كوردستان 24)- عثرت الفرق الأثرية في أربيل بإقليم كوردستان على قطع أثرية في موقع يقدر عمره بنحو 4300 سنة قبل الميلاد.

وقال مدير عام آثار أربيل نادر بكر خلال مؤتمر صحفي "لم تتمكن فرق التنقيب الأجنبية من القدوم إلى إقليم كوردستان منذ نحو عامين" بسبب كورونا.

وأوضح أن عدة فرق وصلت إلى أربيل هذا العام، من ضمنها فريق إسباني وآخر أمريكي لاستئناف أعمال التنقيب عن المواقع الأثرية في إقليم كوردستان.

ورجح بكر أن يزور المزيد من خبراء الآثار إقليم كوردستان مستقبلاً للعمل في مجال التنقيب.

وقامت مجموعة مؤلفة من خبراء في جامعة برشلونة ومديرية آثار أربيل بأعمال الحفر في موقع "غَردي لَشكَر" لمدة وصلت إلى خمسة فصول.

وذكرت مديرية الآثار أن الأعمال انتهت بالعثور على آثار ترجع إلى أوائل فترة أوروك والتي بدأت في منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد منذ نحو 6000 عام.

وعهد أوروك هو العصر الذي امتد من فجر التاريخ والعصر النحاسي بداية العصر البرونزي في بلاد الرافدين. أتى اسم هذه الفترة من اسم المدينة السومرية أوروك، حيث في هذه الفترة بدأت مناطق حضرية تنشأ في بلاد الرافدين، وصاحبها نشوء الحضارة السومرية في القرن 34 ق م.

Excavation site in Erbil’s Kasnazan district. (Photo: social media)
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
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