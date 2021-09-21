الاركان العراقية ترد على تصريحات رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- في بيان صحفي لها ردت رئاسة أركان الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء،21 أيلول (سبتمبر 2021 ) على تصريحات رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، بشأن استمرار عمليات القوات الإيرانية في المناطق الحدودية داخل حدود اقليم كوردستان العراق.

وذكرت رئاسة الأركان العراقية في بيانها أن "العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطورا ملحوظا بين البلدين في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة، خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

وأضاف البيان: "على هذا الأساس نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيرا إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية السيد اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشارت رئاسة أركان الجيش العراقي، إلى أن "العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار"، مشددة على ضرورة "التزام الجميع بلغة الأخوّة والتعاون في العلاقات المشتركة".

وفي وقت سابق، طالب رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، حكومة العراق باتخاذ" خطوات لمنع أنشطة أحزاب كوردية مسلحة مناهضة لايران، متمركزة في جبال كوردستان العراق المحاذية للحدود الإيرانية".