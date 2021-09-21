تخصيص كل أيام الثلاثاء في مجلس وزراء الاقليم للاستماع الى شكاوى وملاحظات المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- لغرض خدمة المواطنين اكثر والاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم وتنفيذ شكاوى المراجعين في الدوائر الرسمية أعلن الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان أنه اعتبارا من اليوم بامكان المواطنين كل ايام الثلاثاء مراجعة ديوان مجلس الوزراء ومقابلة رئيس ديوان مجلس الوزراء الدكتور اويد صباح والذي سيلتقي بالمواطنين في استعلامات مجلس الوزراء لغرض الاستماع الى طلبات وشكوى المواطنين وتلبية حاجاتهم.

اليوم الثلاثاء 21 أيلول 2021 باشر رئيس ديوان مجلس الوزراء في استعلامات المجلس بمقابلة المواطنين والاستماع الى ملاحظاتهم وشكاويهم وتدقيق معاملاتهم الادارية لغرض تفعيل خدمة المواطنين اكثر.

وفي هذا الصدد أوضح الاعلام الرسمي للحكومة ان الغرض من هذه الخطوة هو خدمة المواطنين اكثر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم اضافة الى مراقبة ومتابعة كيفية سير المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية وتقديم العلاجات اللازمة لتيسير أمور المواطنين.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق خصص رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وقتا محددا للاستماع الى ملاحظات وشكاوي وطلبات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما حدد بعض الوزراء يوما في الاسبوع للاستماع الى ملاحظات وآراء وشكاوي المواطنين.