مسؤول حكومي: غالبية مسيحيي العراق يعيشون في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان إن غالبية من تبقى من مسيحيي العراق يعيشون الآن في الإقليم.

ولم يتبق في العراق سوى أقل من 300 ألف مسيحي بسبب فصول من الصراعات وعدم الاستقرار بعد أن كان عددهم يصل إلى 1.5 مليون قبل سقوط النظام السابق.

وبحسب إحصاءات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يعيش نحو 90 بالمئة ممن تبقى في العراق من المسيحيين في مدن إقليم كوردستان ولا سيما أربيل.

وقال مدير إدارة التعايش الديني في وزارة الأوقاف أمير عثمان لكوردستان 24، إن المسيحيين مستمرون في مغادرة العراق بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار في البلاد.

وتابع "لكن هذا الأمر لا ينطبق على إقليم كوردستان، حيث يواصل الآشوريون والأرمن والكلدان والسريان العيش بسلام وأمان".

وأشار إلى أن الحقوق الدينية وحقوق الأقليات في إقليم كوردستان محمية بشكل جيد للغاية، وهو ما تفتخر به حكومة إقليم كوردستان وشعبها".

وخلال زيارته إلى العراق في آذار مارس الماضي، زار البابا فرنسيس إقليم كوردستان واعتبره "موطناً للذين فروا من مسلحي داعش في العراق".