سیاسة

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد: لدي ستة اطفال

صرح مرارا أنه لن يناقش حياته الشخصية وأطفاله
author_image آريان ابراهيم شوكت
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد: لدي ستة اطفال
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد: لدي ستة اطفال
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  قالت صحيفة "الغارديان"  البريطانية الدولية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد للمرة الأولى أن لديه الآن ستة أطفال.

وجاء تأكيد رئيس الوزراء البريطاني جونسون بعد تكهنات طويلة لوسائل الإعلام البريطانية حول عدد أطفاله بالتحديد، وقد صرح مرارا أنه لن يناقش حياته الشخصية وأطفاله. وفي حوار مع مجموعة صحفيين من شبكات مختلفة، رد جونسون على سؤال لتأكيد ما إذا كان لديه بالفعل ستة أطفال في الوقت الحالي بالقول "نعم".

وفي مايو المنصرم أصبح معروفا أن جونسون وخطيبته كاري سيموندز تزوجا في حفل سري وأنجبا طفلا بالفعل، وقبلها في نهاية أبريل 2020 أنجب جونسون وسيموندز ابنا اسمه ويلفريد. بالإضافة إلى ذلك، لدى جونسون أربعة أطفال بالغين من الزواج من المحامية مارينا ويلر.

المصدر: "الغارديان"

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