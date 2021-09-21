داعش يطلق النار على المواطنين في المنطقة الواقعة بين قضاء كلار وكفري

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 أن مسلحي داعش قد قاموا بوضع السيطرات في المنطقة القريبة من قرية الصالحية في المنطقة الواقعة بين قضاء كلار وكفري وأطلقوا النيران على المواطنين. وذكرت بعض المصادر ان المسلحين الذين قاموا باطلاق النار ينتمون لتنظيم داعش.

كما افاد شهود عيان ان مسلحي داعش قاموا بوضع السيطرات واطلاق النار على المواطنين مما ادى الى استشهاد مواطنين باسم (جيكير خليفة ويوسف احسان كمال) وجرح آخر باسم (احسان كمال قصاب) وتم توصيل الجثث الى مستشفى خالد كرمياني في كلار .

وذكر مراسلنا ان التحقيقات مستمرة في الحادث ولم تدلي الجهات الامنية حتى الان باي تصريح.