أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على خيتافي بثنائية سواريس ويتصدر موقتا

أربيل (كوردستان 24)- قاد المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس فريقه حامل اللقب أتلتيكو مدريد إلى قلب تخلفه بهدف أمام مضيفه خيتافي إلى فوز 2-1 في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم، وإلى صدارة موقتة.

وقلب "كولكونيروس" تخلفه بهدف في الدقيقة 45 من الصربي ستيفان ميتروفيتش، إلى نقاط الفوز والصدارة بفضل مهاجم برشلونة السابق الذي ردّ بهدفين في الدقيقتين 78 و90+1، فيما كانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب وسط خيتافي كارليس ألينيا في الدقيقة 74.

وحقق أتلتيكو فوزه الرابع هذاالموسم مقابل تعادلين ليرفع رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن جاره اللدود ريال مدريد الذي يستضيف ريال مايوركا الأربعاء.

وعاد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لهز الشباك بعدما فشلوا في تحقيق ذلك في مباراتين توالياً في مسابقة رسمية للمرة الاولى منذ آذار/مارس الماضي، وذلك أمام بورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بلباو في الدوري.