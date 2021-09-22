ریاضة

أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على خيتافي بثنائية سواريس ويتصدر موقتا

author_image سوار أحمد
مهاجم أتلتيكو مدريد الأوروغوياني لويس سواريس فرحاً بهدف الفوز على خيتافي خلال مباراة الفريقين على ملعب ألفونسو بيريس ستاديوم في خيتافي في 21 أيلول/سبتمبر 2021 خافيير سوريانو -الصورة لفرانس 24
مهاجم أتلتيكو مدريد الأوروغوياني لويس سواريس فرحاً بهدف الفوز على خيتافي خلال مباراة الفريقين على ملعب ألفونسو بيريس ستاديوم في خيتافي في 21 أيلول/سبتمبر 2021 خافيير سوريانو -الصورة لفرانس 24
کوردستان سواريز أتلتيكو مدريد خيتافي

أربيل (كوردستان 24)- قاد المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس فريقه حامل اللقب أتلتيكو مدريد إلى قلب تخلفه بهدف أمام مضيفه خيتافي إلى فوز 2-1 في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم، وإلى صدارة موقتة.

وقلب "كولكونيروس" تخلفه بهدف في الدقيقة 45 من الصربي ستيفان ميتروفيتش، إلى نقاط الفوز والصدارة بفضل مهاجم برشلونة السابق الذي ردّ بهدفين في الدقيقتين 78 و90+1، فيما كانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب وسط خيتافي كارليس ألينيا في الدقيقة 74.

وحقق أتلتيكو فوزه الرابع هذاالموسم مقابل تعادلين ليرفع رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن جاره اللدود ريال مدريد الذي يستضيف ريال مايوركا الأربعاء.

وعاد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لهز الشباك بعدما فشلوا في تحقيق ذلك في مباراتين توالياً في مسابقة رسمية للمرة الاولى منذ آذار/مارس الماضي، وذلك أمام بورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بلباو في الدوري.

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