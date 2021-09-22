الأمم المتحدة تطلق "ننتخب للعراق" بالعربية والكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، حملة واسعة تحت وسم "ننتخب للعراق"، باللغتين العربية والكوردية، وذلك لتشجيع الناخبين العراقيين على المشاركة، والتصويت في الانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر اكتوبر المقبل.

وفي هذا الاطار، نصبت بعثة الأمم المتحدة العراقية، جداريات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد، كتبت عليها وباللغتين الرسميتين في العراق، العربية والكوردية فضلا عن الإنجليزية، عبارات توعوية وشعارات محفزة للناخب العراقي، حول ضرورة مساهمته في الانتخابات، وعدم إضاعة المواطنين لأصواتهم الثمينة، وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم ومصير بلدهم.

وكتب في وسط الجداريات، وبالخط العريض، الشعار الرئيسي التالي: "مستقبل وطنك يحتاج صوتك"، مع شعارات فرعية مثل: "نصوت من أجل العراق".

وبحسب ما أفادت بعثة يونامي فإن هذه الجداريات بدأت في مناطق بغداد وستنتشر قريبا في أجزاء اخرى من البلاد بهدف تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.