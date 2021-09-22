العراق يتجه نحو تدويل ملف المياه مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، إن بلاده لمخ تتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن حصة العراق المائية، مشيرا الى ان العراق يتجه لتدويل ملف المياه مع إيران.

وقال الحمداني يوم الثلاثاء "لدينا أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية"، مضيفاً "لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

واكد الحمداني ان "وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران"، مضيفا ان "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه".

وأوضح ان "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران، وليس لدول المنبع الحق في حجز المياه".

ويواجه العراق بشكل عام، وإقليم كوردستان على وجه الخصوص، تحديات كبيرة هذا العام بسبب شح الأمطار وعدم حسم ملف المياه الدولية مع دول الجوار.

وتعقدت آثار الجفاف في العراق أكثر بعد أن قررت تركيا ملء سد عملاق على نهر الفرات.

وألحق الجفاف أضرارا بمعظم المحاصيل كما ألقى بظلاله على القطاع السياحي والصناعي والاقتصادي عموماً.