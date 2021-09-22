الرئيس بارزاني وسفير النمسا لدى بغداد يؤكدان اهمية تعزيز العلاقات

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني وسفير النمسا في الأردن والعراق أوسكار فوستنغر، اليوم الأربعاء، على اهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لأوسكار فوستنغر والوفد المرافق في أربيل.

وتم تسليط الضوء خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين الشعب الكوردي والنمسا، فيما شدد الجانبان على اهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والنمسا.

وخلال الاجتماع أشاد السفير النمساوي بدور قوات البشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وأشاد بنضال الشعب الكوردي وتضحياته لتحقيق الحرية.

وبحث الجانبان العراقيل والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وانتخابات أكتوبر، وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تكون انتخابات مجلس النواب العراقي سببا لتحسين الوضع العام في العراق وتحقيق رغبة الشعب في التغيير.

كما بحث الجانبان أوضاع سنجار وأكدا على أهمية تطبيع الاوضاع في تلك المنطقة.