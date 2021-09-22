العراق يدين الهجمات الإيرانية على المناطق الحدودية في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- أدان الجيش العراقي الهجمات الإيرانية على المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، مؤكدا اهمية أن تلتزم الدول الجارة للعراق بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة.

وأدان رئيس أركان الجيش العراقي، تصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري بشأن نيتها الاستمرار بالعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لاقليم كوردستان، مؤكدا ان العراق لن يسمح بأن تستخدم أراضيه لشن الهجمات على جيرانه.

وأعربت رئاسة أركان الجيش العراقي في بيان يوم الثلاثاء عن استغرابها لتصريحات باقري بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه إيران، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وأنها شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري.

وذكر البيان ان العراق "يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار وضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة".