كوردستان تسجل 13 حالة وفاة و 1117 اصابة جديدة بالوباء

أربيل (كوردستان 24)- في بيان لها اليوم الاربعاء 22 أيلول (سبتمبر 2021 ) اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان, عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المدن الكوردستانية, من حيث العدد الاجمالي للاصابات والوفيات وحالات الشفاء وعدد الفحوصات المختبرية,

التي أجريت في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الاقليم.خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية,

وقالت وزارة الصحة في بيانها ان مختبراتها قد سجلت 1117 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 1036 مريضا للشفاء وحدوث 13 حالة وفاة في عموم محافظات اقليم كوردستان بينما قامت المختبرات الصحية باجراء 8457 فحصا طبيا لتحديد المرض خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.