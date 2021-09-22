اطلاق اول قمر صناعي عراقي في مجال الاتصالات

أربيل (كوردستان 24)- صرحت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء،22 أيلول 2021 عن استحصال الموافقات على إطلاق أول قمر صناعي عراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية إن "ممثل رئيس الوزراء وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني أعلن اليوم في مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني أن العراق سوف يطلق قريباً أول قمر صناعي عراقي في الأجواء العراقية".

مضيفا أن "هذا الإنجاز جاء بدعمٍ وتوجيهٍ من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أكد مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات الجديد".

وأعلنت وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء، عن أهمية القمر الصناعي للعراق، من حيث القنوات العراقية الفضائية والترددات الإذاعية اضافة الى ما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم الوزارة.