علوم وتكنولوجيا

اطلاق اول قمر صناعي عراقي في مجال الاتصالات

مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات
author_image آريان ابراهيم شوكت
اطلاق اول قمر صناعي عراقي في مجال الاتصالات
اطلاق اول قمر صناعي عراقي في مجال الاتصالات
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  صرحت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء،22 أيلول 2021 عن استحصال الموافقات على إطلاق أول قمر صناعي عراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية إن "ممثل رئيس الوزراء وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني أعلن اليوم في مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني أن العراق سوف يطلق قريباً أول قمر صناعي عراقي في الأجواء العراقية".

مضيفا أن "هذا الإنجاز جاء بدعمٍ وتوجيهٍ من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أكد مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات الجديد".

وأعلنت وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء، عن أهمية القمر الصناعي للعراق، من حيث القنوات العراقية الفضائية والترددات الإذاعية اضافة الى ما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم الوزارة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف