كورونا في العراق بين مد وجزر ...ارتفاع في الاصابات وانخفاض في أعداد الوفيات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية لهذا اليوم الاربعاء 22 أيلول (سبتمبر 2021) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقية أن مختبراتها قد سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 2906 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 4989 مريضا للشفاء مع تسجيل 38 حالة وفاة في عموم المدن العراقية.

وأشارت الصحة العراقية في بيانها الى ان 97667 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم البلاد. وفيما يلي جدول تفصيلي بالحالة الوبائية للفيروس في عموم العراق.