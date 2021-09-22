صحة وبیئة

كورونا في العراق بين مد وجزر ...ارتفاع في الاصابات وانخفاض في أعداد الوفيات

38 حالة وفاة
author_image آريان ابراهيم شوكت
كورونا في العراق بين مد وجزر ...ارتفاع في الاصابات وانخفاض في أعداد الوفيات
كورونا في العراق بين مد وجزر ...ارتفاع في الاصابات وانخفاض في أعداد الوفيات
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية لهذا اليوم الاربعاء 22 أيلول (سبتمبر 2021) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقية أن مختبراتها قد سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 2906 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 4989 مريضا للشفاء مع تسجيل 38 حالة وفاة في عموم المدن العراقية.

وأشارت الصحة العراقية في بيانها الى ان 97667 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم البلاد. وفيما يلي جدول تفصيلي بالحالة الوبائية للفيروس في عموم العراق.

كورونا في العراق بين مد وجزر ...ارتفاع في الاصابات وانخفاض في أعداد الوفيات
كورونا في العراق بين مد وجزر ...ارتفاع في الاصابات وانخفاض في أعداد الوفيات

 

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