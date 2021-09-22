ممثلة اعلام الاتحاد الاوروبي تزور أروقة كوردستان24 الاعلامية

أربيل (كوردستان 24)- حلت ممثلة اعلام الاتحاد الاوروبي مار اكيوليرا فاكيز لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي ضيفة على أروقة مؤسسة كوردستان24 الاعلامية.

وفي مستهل الزيارة تم استقبال ممثلة الاتحاد الاوروبي مار اكيوليرا فاكيز من قبل المدير العام لمؤسسة كوردستان24 محمد حاجي كريم ومدراء ومسؤولي الاقسام في مؤسسة كوردستان24.

وخلال اللقاء تناول الجانبان الانتخابات العراقية المقبلة ودور الاعلام في هذه العملية. ومن جانبه قدم مدير عام مؤسسة كوردستان24 محمد حاجي كريم نبذة مختصرة عن طبيعة عمل مؤسسة كوردستان24 وخطط المؤسسة في تغطية الانتخابات العراقية المقبلة.

ومن جانبها تحدثت ممثلة الاتحاد الاوروبي مار اكيوليرا فاكيز عن دور المراقبين الاوروبيين في الانتخابات القادمة مؤكدة انهم ينظرون بعين الاعتبار والاهمية لدور الاعلام في تغطية ايام الحملة الانتخابية ويوم التصويت وهي تشرف بدورها على عمل فرق المراقبة الموجودة في اقليم كوردستان والعراق.