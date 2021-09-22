مقرها واشنطن: مؤسسة "فريدوم هاوس" وتقرير دولي عن حرية الانترنيت في 70 دولة

أربيل (كوردستان 24)- صنف تقرير نشرته مؤسسة "فريدوم هاوس" البحثية، الأربعاء،22 أيلول 2021 خمسة دول عربية على أنها غير حرة في مجال حرية الإنترنت، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول حول العالم اشترت برامج تجسس للتضيق على حرية التعبير ومراقبة المعارضين على الإنترنت.

وتقرير "الحرية على الإنترنت" دراسة سنوية لحقوق الإنسان في المجال الرقمي، تقوم بها "فريدوم هاوس، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها واشنطن. ويقيِم المشروع حرية الإنترنت في 70 دولة، وهو ما يمثل 88 بالمئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وفقا للتقرير.

وغطى التقرير المنشور، الأربعاء، التطورات في تلك الدول بين يونيو 2020 ومايو 2021، حيث ساهم في كتابته أكثر من 80 محللا ومستشارا استخدموا معايير قياسية لتحديد درجة حرية الإنترنت لكل دولة، فضلا عن مؤشرات منفصلة تتعلق بالعقبات التي تعترض الوصول والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم. وقالت المؤسسة إن نسخة 2021 من التقرير شملت دخول ست دول جديدة هي العراق وكوستاريكا وغانا ونيكاراغوا وصربيا وتايوان.

السعودية:

اعتبر التقرير أن المملكة الخليجية مصنفة من الدول غير حرة، لأن حرية الإنترنت ظلت مقيدة بشدة. وأضاف أن الحكومة تسعى بشكل متزايد لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي الجودة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن هناك قيودا تحد من نطاق المعلومات المتاحة على الإنترنت.

مصر:

يقول التقرير إن حرية الإنترنت وحقوق المستخدمين استمرت بالتدهور خلال الفترة التي غطاها البحث. ويضيف أن السلطات أطلقت حملة ضد المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي وحُكم على عدد من مستخدمي تيك توك بالسجن.

الإمارات العربية المتحدة:

يصف التقرير حرية الإنترنت في الإمارات بأنها مقيدة بشكل كبير، حيث تنتشر الرقابة وتفتقر بيئة وسائل الإعلام عبر الإنترنت إلى الأصوات المتنوعة.

البحرين:

يقول التقرير إن حرية الإنترنت في البحرين لا تزال مقيدة، حيث استمرت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية وأجبرت المستخدمين على إزالة المحتوى على الإنترنت، لا سيما منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الحكومة.

السودان:

على الرغم من أن السودان شهد تحسنا نسبيا في حرية الإنترنت في ظل إصلاحات الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله حمدوك، إلا أنه لم يتضح بعد المدى العملي للإصلاحات التي وعدت بها السلطات، وفقا للتقرير. ويضيف أن العديد من مستخدمي الإنترنت لا يزالون يواجهون الاعتقال والمضايقة والترهيب بسبب أنشطتهم على الإنترنت.

الصين وإيران:

واعتبر التقرير أن الحكومة الصينية تعد من أسوأ منتهكي حرية الإنترنت في العالم، حيث فرضت عقوبات سجن قاسية للمعارضة عبر الإنترنت، بما في ذلك حكم بالسجن لمدة 18 عاما ضد قطب العقارات رين تشي تشيانغ، الذي انتقد مقال رئيس الحزب الشيوعي شي جين بينغ المتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا.

ويضيف "في ديسمبر الماضي أعدمت السلطات الإيرانية روح الله زم، الذي كان يدير قناة شعبية على تليغرام، بعد اتهامه بالتحريض على الاحتجاجات والانتماء إلى أجهزة استخبارات أجنبية. وقبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2021، تلقى عدد من الصحفيين تحذيرات أو تم استدعاؤهم من قبل مسؤولي المخابرات بسبب تقاريرهم عن الأحداث المتعلقة بالانتخابات.