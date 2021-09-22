منظمة العفو الدولية تصدر تقريرا عن الشركات العالمية لانتاج لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء 22 أيلول (سبتمبر 2021) إن ست شركات عالمية تتصدر عمليات عرض اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في الأسواق تشعل فتيل أزمة غير مسبوقة على صعيد حقوق الإنسان من خلال رفضها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية وإشراك الآخرين في تكنولوجيا اللقاحات،

مع تقاعس معظمها عن إعطاء أولوية لعمليات تسليم اللقاحات إلى البلدان الأكثر فقراً. ففي تقرير جديد بعنوان جرعة مزدوجة من الإجحاف: شركات الأدوية وأزمة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، أجرت المنظمة تقييماً لست من الشركات التي تمسك بمصير مليارات البشر بين أيديها: أسترازينيكا بي إل سي، وبيونتيك إس إي، وجونسون آند جونسون،

وموديرنا إنك، ونوفافاكس إنك، وفايزر إنك. ويرسم التقرير صورة قاتمة لصناعة تتقاعس تقاعساً مؤسفاً عن احترام حقوق الإنسان بشكل مؤسف. وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “تلقيح الأشخاص في جميع أنحاء العالم هو سبيلنا الوحيد للخروج من هذه الأزمة. وكان يجب أن تكون هذه مناسبة لنُحيي فيها هذه الشركات التي ابتكرت اللقاحات بسرعة قياسية تحية الأبطال.

ولكن بدلاً من ذلك فإن تعمُّد شركات الأدوية الكبرى منع نقل المعرفة والمناورات والصفقات التي قامت بها لمصلحة الدول الثرية وهذا أمر يعيبها ويسبب حزناً جماعياً لنا قد أسفر عن شح في اللقاحات متوقع ومدمر تماماً لعدد كبير جداً من الدول الأخرى”.

“وهو يوقع أجزاءً من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا في أتون أزمات متجددة دافعاً أنظمتها الصحية المنهكة إلى شفير الهاوية ومتسبباً بعشرات الآلاف من الوفيات الأسبوعية التي يمكن منع حدوثها. وفي العديد من الدول ذات الدخل المنخفض لم يحصل حتى العاملين الصحيين والأشخاص المعرضين للخطر على اللقاح”.

“وعلى خلفية حالات الإجحاف الصارخ هذه، ستجني بيونتيك، وموديرنا، وفايزر 130 مليار دولار أمريكي مجتمعة بحلول نهاية عام 2022. ولا يجوز أبداً أن تتقدم الأرباح على الأرواح”.