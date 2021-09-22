وزارة التربية العراقية تشيد بانزال القصاص بحق قاتل معلمة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التربية في الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء،22 أيلول 2021 ان تصاعد حالات الاعتداء على الهيئات التعليمية في بغداد والمحافظات ظاهرة تدعو للقلق.

واشارت الوزارة في بيانٍ لها ان حادثة مقتل المعلمة مريم في محافظة الديوانية دقت ناقوس الخطر من اتساع وتكرار هذه الحوادث المؤلمة.

وعبر البيان عن تقديره العالي لموقف مجلس القضاء الاعلى/ محكمة الديوانية، بانزال القصاص بحق قاتل المعلمة ، مشيداً بنزاهة القضاء العراقي وتصديه لكل من تسول نفسه التجاوز على حرمة وسلامة الهيئات التربوية.

ودعا البيان الحكومة العراقية الى تطبيق قانون حماية المعلم والمدرس الذي اقر في السنوات السابقة، وضمان البيئة الآمنة للعمل التربوي، وقطع الطريق أمام العناصر الخارجة عن القانون.