مجتمع

أربيل تبدأ أولى مراحل إنشاء مركز تسجيل النازحين واللاجئين

لا يزال إقليم كوردستان يستضيف نحو مليون لاجئ ونازح
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تتولى مفوضية شؤون اللاجئين تنفيذ بناء المركز بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان
تتولى مفوضية شؤون اللاجئين تنفيذ بناء المركز بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان
کوردستان العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد إقليم كوردستان الأربعاء وضع الحجر الأساس لإنشاء مركز لتسجيل اللاجئين والنازحين في محافظة أربيل.

وقال وزير داخلية كوردستان ريبر أحمد في مؤتمر صحفي "لن يحتاج اللاجئون والنازحون، بعد الانتهاء من بناء المركز، التردد على الوكالات للتسجيل".

وأضاف "سوف يعالج هذا المركز جميع هذه الإجراءات".

وتتولى مفوضية شؤون اللاجئين تنفيذ بناء المركز بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، فيما يقوم الصندوق الكويتي للتنمية بتمويل المشروع.

وقال رئيس مكتب العلاقات في مفوضية شؤون اللاجئين يوسف محمود لكوردستان 24، إن المسؤولية الرئيسية للمركز هي تسجيل اللاجئين.

وإلى جانب، سيقدم المركز استشارات قانونية للاجئين في جميع أنحاء إقليم كوردستان، ولا سيما في أربيل التي تستضيف أكثر من 100 ألف لاجئي.

وأضاف محمود أنه بمجرد عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، سيتم تحويل المبنى إلى مدرسة عامة.

واستضاف إقليم كوردستان عام 2014 أكثر من مليوني نازح ولاجئ، معظمهم فروا منذ أن سيطر داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية.

ولا يزال إقليم كوردستان يستضيف نحو مليون لاجئ ونازح.

وقال إن حكومة إقليم كوردستان تدعم "العودة الطوعية" للنازحين إلى أماكنهم الأصلية.

كما دعا إلى مزيد من المساعدة من الحكومة العراقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى تتمكن حكومة إقليم كوردستان من تقديم أفضل الخدمات للنازحين.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها تغطي 70 بالمئة من مصاريف النازحين.

وسبق أن قررت الحكومة العراقية إغلاق جميع مخيمات النازحين الواقعة تحت سلطتها، مما أثار المخاوف بشأن مصير العائدين في المناطق التي مزقتها الحرب.

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