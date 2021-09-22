أمن

كوردستان.. "القرى المهجورة" تتزايد مع احتدام صراع حزب العمال وتركيا

يخوض حزب العمال الكوردستاني- ومعقله جبال قنديل- صراعاً دموياً ضد أنقرة منذ عقود مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الجانبين
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نزح الكثيرون بسبب المواجهات الضارية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي - من أرشيف كوردستان 24
نزح الكثيرون بسبب المواجهات الضارية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي - من أرشيف كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان الأربعاء عن إخلاء نحو 800 قرية من سكانها في المناطق الجبلية الحدودية إثر احتدام الصراع بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وقال منسق التوصيات الدولية في الحكومة ديندار زيباري في بيان إن المواجهات المسلحة تسببت في نزوح جماعي لسكان تلك المناطق كما أدت إلى "عدم الاستقرار".

وأضاف أنه في الفترة بين كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس 2021، تم شن 165 غارة جوية وإطلاق 274 قذيفة مدفعية وست هجمات برية داخل حدود إقليم كوردستان.

وأشار زيباري إلى أن القصف استهدف بنجوين وجوارتا وهاوراه-كون في محافظة السليمانية، مؤكداً أن العديد من المناطق تأثرت بالصراع ومنها سنجار واسكابلان وشيلاني وكالكا نصارى وكالكا إسلام وكاشاني وهاروري وكورزار وداشيش وسيكير ومناطق أخرى في دهوك.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني- ومعقله جبال قنديل- صراعاً دموياً ضد أنقرة منذ عقود مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.

وسبق أن دعا مسؤولون في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حزب العمال الكوردستاني إلى إبعاد قتاله عن المناطق المأهولة بالمدنيين.

وقال زيباري إن القرى القريبة من منطقة سيديكان إلى أقصى الشمال الشرقي لمحافظة أربيل تعرضت لغارات جوية وقذائف مدفعية، فيما تعرضت قرى بالقرب من ناحيتي باطوفا وكاني ماسي في محافظة دهوك للقصف مطلع الشهر الجاري.

وتابع "تهدد هذه الهجمات حياة المواطنين وتلحق الضرر بأراضي المزارعين وممتلكاتهم وتدمر المباني والمنازل والغابات الطبيعية".

وقال زيباري إن أكثر من 800 قرية تم إخلاؤها من السكان نتيجة القتال والاشتباكات المسلحة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

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