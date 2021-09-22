كرافيك... وزارة البلديات: 823 مشاريع خدمية عملاقة في طور التنفيذ

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان أن 823 مشروع متنوع الخدمات بكلفة 5 ترليون دينار عراقي قيد التنفيذ في عموم مناطق اقليم كوردستان.

وأضافت الوزارة ان جزء من هذه المشاريع لم تكتمل في التشكيلة الوزارية السابقة بسبب الازمة المالية لكن غالبية المشاريع المنفذة الان عاصرت الكابنة التاسعة لحكومة الاقليم وأغلبها مشاريع استراتيجية في طريقها الى النور.

جدير بالذكر ان المشاريع موزعة على قطاعات معينة ومتنوعة. حصة قطاع البلديات عبارة عن 469 مشروع بكلفة 2 ترليون و130 مليار دينار عراقي و279 مشروع خدمي في قطاع المياه والمجاري والصرف الصحي بكلفة 2 ترليون و887 مليار دينار عراقي. وبقية المشاريع في مجالات السياحة بواقع 57 مشروع خدمي بكلفة مالية قدرها 39 مليار دينار عراقي.