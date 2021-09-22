سیاسة

مسرور بارزاني: قنصلية أمريكا بأربيل الأكبر عالمياً وشراكتنا مع واشنطن بعيدة المدى

الشراكة بين إقليم كوردستان العراق والولايات المتحدة "بعيدة المدى"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يلقي كلمة في مراسم اليوم - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يلقي كلمة في مراسم اليوم - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن القنصلية العامة الأمريكية في أربيل هي أكبر مجمع قنصلي على مستوى العالم.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "سعدتُ بالانضمام إلى القنصلية العامة الأمريكية في أربيل للاحتفال بانتهاء البناء الهيكلي لأكبر قنصلية عامة أمريكية على مستوى العالم في أربيل".

وأضاف أن الشراكة بين إقليم كوردستان العراق والولايات المتحدة "بعيدة المدى"، مشيراً إلى أن الجانبين يتشاركان بالقيم نفسها.

وجدد مسرور بارزاني التأكيد بأنه على ثقة من أن القنصلية العامة الأمريكية ستكون "رمزاً حياً" عن مدى التزام الولايات المتحدة تجاه كوردستان.

 

 

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