مسرور بارزاني: قنصلية أمريكا بأربيل الأكبر عالمياً وشراكتنا مع واشنطن بعيدة المدى

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن القنصلية العامة الأمريكية في أربيل هي أكبر مجمع قنصلي على مستوى العالم.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "سعدتُ بالانضمام إلى القنصلية العامة الأمريكية في أربيل للاحتفال بانتهاء البناء الهيكلي لأكبر قنصلية عامة أمريكية على مستوى العالم في أربيل".

Pleased to join @USConGenErbil to celebrate the structural completion of the world’s largest US consulate general in Erbil. The KRI-US partnership is longstanding - bound together by shared values.



I trust it will serve as a living symbol of US commitment to Kurdistan -mb. pic.twitter.com/JFWBEPF7mB