أربيل (كوردستان 24)- في تقرير عن أعلى 10 لاعبين أجرًا في عام 2021 أعلنت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة بنمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم،

تقرير عن أعلى 10 لاعبين أجرًا في عام 2021 وذلك في ظل مراقبة وإحصاء كافة الثروات الخاصة باللاعبين والدخل الخاص بهم خلال العام الجاري. وجاء أسطورة البرتغال ومانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو على قمة القائمة التي صُدرت من مجلة فوربس حيث حجز رونالدو المركز الأول بإجمالي أرباح سنوية وصلت إلى 125 مليون دولار،

متفوقًا على البرغوث الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي الذي وصلت ارباحه السنوية إلى 110 مليون دولار، وذلك في العام الذي شهد رحيل رونالدو إلى اليونايتد وميسي لأمراء باريس.

وحل البرازيلي المخضرم نيمار دا سيلفا في المركز الثالث برصيد 95 مليون دولار وخلفه زميله في الفريق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بـ 43 مليون دولار، وأحتل الملك المصري محمد صلاح المركز الخامس في القائمة برصيد 41 مليون دولار كدخل سنوي فقط لعام 2021.

المركز السادس جاء من نصيب المهاجم البولندي الهداف لنادي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بـ 35 مليون دولار، وأسطورة برشلونة أندريس إنييستا الذي يلعب في الدوري الياباني مع فيسيل كوبي بقيمة 35 مليون دولار، وبول بوجبا بالمركز الثامن برصيد 34 مليون دولار.

نجم المنتخب الويلزي ونادي ريال مدريد والمثير للجدل دائمًا جاريث بيل بـ 32 مليون دولار، وأختتمت الصحيفة الأمريكية القائمة بجناح ريال مدريد الأخر البلجيكي إدين هازارد بـ 29 مليون دولار في العام الحالي.