العراق يدك أوكارا بـ"وادي الشاي" وينقض على ثلاثة متهمين

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني ان القوة الجوية العراقية دكت أوكارا ومخابئ لمسلحي تنظيم داعش في كركوك، في وقت أعلنت فيه الخلية في بيان منفصل اعتقال ثلاثة متهمين بجمع معلومات عن الجيش.

وذكر بيان للخلية يوم الثلاثاء، ان طائرات "ف. 16" و"سوخوي 25"، قصفت أوكارا لمسلحي تنظيم داعش في وادي الشاي بمحيط محافظة كركوك، فيما لم تُعرف التفاصيل بشأن حجم الخسائر.

من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام ان "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين يقومون بجمع معلومات عن كمائن ودوريات ونقاط الجيش في قاطع مسؤولية الفرقة 14".

وأكد البيان ان عملية إلقاء القبض جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة.