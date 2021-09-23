الدولار يتصاعد بشكل طفيف والذهب ينخفض في اسواق الاقليم
أربيل (كوردستان 24)- تصاعد سعر الدولار اليوم الخميس، فيما انخفضت اسعار الذهب بشكل طفيف في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147400 دينار
100 يورو = 172500 دينار
100 جنيه إسترليني = 200000 دينار
100 ليرة تركية = 17200 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 417000 دينار
مثقال عيار 21 = 368000 دينار
مثقال عيار 18 = 312000 دينار