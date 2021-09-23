الدولار يتصاعد بشكل طفيف والذهب ينخفض في اسواق الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- تصاعد سعر الدولار اليوم الخميس، فيما انخفضت اسعار الذهب بشكل طفيف في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147400 دينار

100 يورو = 172500 دينار

100 جنيه إسترليني = 200000 دينار

100 ليرة تركية = 17200 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 368000 دينار

مثقال عيار 18 = 312000 دينار