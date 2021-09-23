السفير النمساوي لدى بغداد يبدي استعداد بلاده لتطوير التبادل التجاري مع اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 أيلول (سبتمبر) 2021، السفير الإسباني الجديد لدى العراق بيدرو مارتينيز أفيال.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الإسباني الجديد بمناسبة تسنّم منصبه، وتمنى له التوفيق في مهامه لتعزيز علاقات إسبانيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وأعرب السفير الإسباني عن استعداد بلاده لتوطيد آفاق التعاون مع الإقليم، ولا سيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري، وبهذا الصدد تجري الاستعدادات لافتتاح القنصلية الإسبانية في أربيل.