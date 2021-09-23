الولايات المتحدة تعيد أقدم الرقيم الاثرية في العالم الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- تُعيد اليوم الخميس،23 أيلول ( سبتمبر 2021) الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق، لوحا قديما من الطين يعكس جزءا من أحد أقدم النصوص الدينية في العالم.

ويُعرف اللوح باسم رقيم حلم جلجامش، ويبلغ عمره 3,600 عام ويحمل جزءا من قصيدة سومرية من ملحمة جلجامش (في بلاد ما بين النهرين" التي تعرف حاليا بالعراق. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قد اعلنت الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد الرقيم إلى العراق هذا الأسبوع.

ووصفت المنظمة، إعادة اللوح، إلى جانب 17000 قطعة أثرية أخرى أعيدت إلى العراق في يوليو/ تموز، بأنه "انتصار مهم في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية". ويُعتقد أن اللوح الأثري كان قد نُهب من متحف عراقي أثناء حرب الخليج عام 1991، ونُقل إلى الولايات المتحدة "بطريقة غير شرعية".