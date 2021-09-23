اقتصاد

غازبروم الروسية: خيار الانسحاب من مشاريع العراق غير وارد

يمكن مواصلة التنقيب في بدرة ونحن مستعدون للقيام بذلك
author_image آريان ابراهيم شوكت
غازبروم الروسية: خيار الانسحاب من مشاريع العراق غير وارد
غازبروم الروسية: خيار الانسحاب من مشاريع العراق غير وارد
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"،الروسية فاديم ياكوفليف، عن نفيه للصحفيين ما يتم تداوله بشأن سحب الشركة لمشاريعها من العراق.

وقال ياكوفليف أن الشركة مستعدة لتوسيع التعاون، وذلك سيحدث فقط بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن ظروف تشغيل الشركة في حقل بدرة. مضيفا أن "خيار الانسحاب من مشاريع العراق غير وارد بل على العكس، نحن صبورون ومتفائلون".

وأضاف مدير الشركة: "هناك فرص لتوسيع التعاون لنشاط إضافي أولا وقبل كل شيء في حقل بدرة، الآن نحو 50% من الاحتياطيات يتم تطويرها بشكل فعال، أي يمكن مواصلة التنقيب في بدرة ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكن لهذا يجب علينا أولا إصلاح ما اتفقنا عليه بالفعل من حيث المبدأ".

وتابع ياكوفليف أن الاتفاقات مع السلطات العراقية قائمة وضرورية لمواصلة تطوير حقل بدرة لاسترداد التكلفة المالية من المشروع، مشيرا إلى أن "عدم وجود اتفاقيات ثابتة مع العراق بشأن بدرة قد يتسبب بانخفاض الإنتاج في الحقل ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج ولزيادته نحتاج إلى مزيد من الحفر".

المصدر: سبوتنيك

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف