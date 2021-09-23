غازبروم الروسية: خيار الانسحاب من مشاريع العراق غير وارد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"،الروسية فاديم ياكوفليف، عن نفيه للصحفيين ما يتم تداوله بشأن سحب الشركة لمشاريعها من العراق.

وقال ياكوفليف أن الشركة مستعدة لتوسيع التعاون، وذلك سيحدث فقط بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن ظروف تشغيل الشركة في حقل بدرة. مضيفا أن "خيار الانسحاب من مشاريع العراق غير وارد بل على العكس، نحن صبورون ومتفائلون".

وأضاف مدير الشركة: "هناك فرص لتوسيع التعاون لنشاط إضافي أولا وقبل كل شيء في حقل بدرة، الآن نحو 50% من الاحتياطيات يتم تطويرها بشكل فعال، أي يمكن مواصلة التنقيب في بدرة ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكن لهذا يجب علينا أولا إصلاح ما اتفقنا عليه بالفعل من حيث المبدأ".

وتابع ياكوفليف أن الاتفاقات مع السلطات العراقية قائمة وضرورية لمواصلة تطوير حقل بدرة لاسترداد التكلفة المالية من المشروع، مشيرا إلى أن "عدم وجود اتفاقيات ثابتة مع العراق بشأن بدرة قد يتسبب بانخفاض الإنتاج في الحقل ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج ولزيادته نحتاج إلى مزيد من الحفر".

المصدر: سبوتنيك