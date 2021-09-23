اقتصاد

حكومة اقليم كوردستان تباشر بتوزيع رواتب شهر أيلول الجاري

توزيع رواتب شهر أيلول الجاري دون استقطاع اعتبارا من يوم السبت القادم
author_image آريان ابراهيم شوكت
حكومة اقليم كوردستان تباشر بتوزيع رواتب شهر أيلول الجاري
حكومة اقليم كوردستان تباشر بتوزيع رواتب شهر أيلول الجاري
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس 23 أيلول (سبتمبر 2021) ان الوزراة ستشرع بتوزيع رواتب شهر أيلول (سبتمبر) الجاري بنسبة 100% ومن دون استقطاع اعتبارا من يوم السبت القادم.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة إقليم كوردستان انها ستباشر بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام أعتباراً من تأريخ 25 من كل الشهر.

جدير بالذكر ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وتزامنا مع الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد لارسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان قد اعلن في مؤتمر صحفي بتأريخ 25-7-2021  انهاء استقطاع الرواتب في اقليم كوردستان وأن حكومة الاقليم ستباشر بدفع رواتب الموظفين بنسبة 100% وفي موعدها المقرر واعتبار هذه الخطوة الاساسية من اولويات عمل الحكومة.

ومضيفا بالقول "سنوزع الرواتب كل شهر بلا استقطاع شريطة توفر الامكانات المالية خاصة  استمرار الحكومة الاتحادية في بغداد بارسال المبالغ المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية في اقليم كوردستان.

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