سیاسة

وزارة البيشمركة: استمرار مساعدات الحكومة الالمانية لدعم البيشمركة

استمرار الدعم والتنسيق ومساعدات الحكومة الالمانية لقوات البيشمركة
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  في لقاء جمع مسؤول المشاريع الالمانية في اقليم كوردستان الكولونيل كاي يرافقه الكولونيل ماير في وزارة الدفاع الالمانية مع رئيس هيئة أركان البيشمركة الفريق جمال محمد.

 أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان أن الحكومة الالمانية أكدت انها ماضية وتستمر في مساعداتها العسكرية واللوجستية والاستشارية لاقليم كوردستان في اطار الحرب ضد الارهاب وذلك خلال لقاء جمع الجانبين في وزارة البيشمركة.

وأوضحت وزارة البيشمركة انه خلال الاجتماع تم التأكيد كذلك على استمرار الدعم الاستشاري العسكري للمستشارين العسكريين الالمان لدعم قوات البيشمركة متزامنا مع  استمرار الدعم والتنسيق ومساعدات الحكومة الالمانية لقوات البيشمركة من النواحي اللوجستية والتدريب والتأهيل من أجل مكافحة الارهاب.

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