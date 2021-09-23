كوردستان: ارتفاع طفيف في اعداد الاصابات والوفيات بوباء كورونا

أربيل (كوردستان 24)- في بيان لها اليوم الخميس 23 أيلول (سبتمبر 2021 ) اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان, عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم مدن كوردستان خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية,

من حيث العدد الاجمالي للاصابات والوفيات وحالات الشفاء وعدد الفحوصات المختبرية, التي أجريت في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيانها ان مختبراتها, قد سجلت 1236 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 1063 مريضا للشفاء وحدوث 19 حالة وفاة في عموم محافظات اقليم كوردستان, بينما قامت المختبرات الصحية باجراء 8449 فحصا طبيا لتحديد المرض خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.