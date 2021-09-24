أمريكا تصادق بأغلبية ساحقة على تمويل تحديث القبة الحديدية لإسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- تبنى مجلس النواب الأمريكي الخميس بأغلبية ساحقة تشريعا يخصص مليار دولار لتحديث منظومة القبة الحديدية في إسرائيل. حيث أيد التشريع بموافقة 420 صوتا مقابل اعتراض تسعة نواب فقط بينهم الديمقراطية رشيدة طليب.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الدعم الأمريكي "الكاسح لإسرائيل" و"الرد المدوي" على المشككين فيه. ولم يتضح بعد موعد تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

وأيد المجلس التشريع بموافقة 420 صوتا مقابل اعتراض تسعة نواب. وكان بعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية في المجلس قد اعترضوا على هذا البند وقالوا إنهم سيصوتون ضد مشروع قانون الإنفاق الأوسع إذا أدرج فيه. وهدد ذلك إقرار مشروع القانون في ظل سيطرة الديمقراطيين بفارق ضئيل على مجلس النواب، لأن الجمهوريين يعارضون خطة تمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول وزيادة حد الاقتراض في البلاد.

وردت إسرائيل سريعا، حيث قال رئيس وزرائها نفتالي بينيت في بيان "شكرا لجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، لدعمهم الكاسح لإسرائيل ولالتزامهم بأمنها. من يشككون في هذا الدعم جاءهم رد مدو اليوم".

ودفع رفع التشريع من المشروع الأوسع الجمهوريين إلى وصف الديمقراطيين بأنهم معادون لإسرائيل رغم وجود تقليد عريق في الكونغرس، يتمثل في دعم قوي من الحزبين لإسرائيل التي ترسل لها واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات سنويا.

وفي السياق، صرحت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، وهي معارضة للتمويل، أثناء المناقشات "علينا أن نتحدث أيضا عن حاجة الفلسطينيين للحماية من الهجمات الإسرائيلية".

وعبر بعض الديمقراطيين الليبراليين عن مخاوفهم في الآونة الأخيرة بخصوص السياسة الأمريكية الإسرائيلية، مستشهدين بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان مثل القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين حين ردت إسرائيل على هجمات حماس الصاروخية في مايو/أيار. وقالت الدولة العبرية إن معظم الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة خلال الصراع وعددها 4350، جرى تفجيرها في السماء عن طريق الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية.

ويرصد مشروع القانون الذي قدم لمجلس النواب الأربعاء مليار دولار لاستبدال الصواريخ الاعتراضية التي استخدمت أثناء صراع مايو/أيار. ولم يرد أي نبأ بخصوص موعد تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.