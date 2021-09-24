القوات العراقية تنفذ عملية نوعية في جبال حمرين

أربيل (كوردستان 24)- نفذت القوات العراقية عملية نوعية ضد تنظيم داعش في منطقة سلسلة جبال حمرين، التابعة لمحافظة كركوك، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان يوم الخميس، ان إن قيادة العمليات المشتركة، نفذت عملية نوعية في سلسلة جبال حمرين، بالتنسيق مع الخلية، أسفرت عن قتل 4 من عناصر داعش، مشيرة الى انه "تم توجيه ضربة جوية إلى أهم الأوكار الرئيسية في سلسلة جبال حمرين".

وذكر البيان أن "هذا الوكر يعتبر مركزا لانطلاق العمليات الارهابية التي شهدها قاطع كركوك".

واكدت الخلية انه تم تنفيذ "هذا الواجب تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واختراق للعصابات الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات".

واضافت انه "تم الاشتباك مع باقي العناصر الإرهابية في الوكر وقتل واحد منهم والآخر قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوة".

وأكدت أن "مجموع القتلى أصبح 4، وما زالت عمليات البحث والتفتيش قائمة لغاية الآن للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية ضمن هذه المنطقة".