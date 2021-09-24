سیاسة

حكومة كوردستان: نحو مليون من مواطني الاقليم تلقوا اللقاح

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة اقليم كوردستان، ان نحو مليون من مواطني الاقليم، تلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن.

وذكرت الدائرة في بيان ان 911،320 مواطنا، تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا في اقليم كوردستان، مشيرة الى ان 950،418 قد تقدموا بطلبات لتلقي اللقاح وقد تم تسجيل اسمائهم.

وأعلنت وزارة صحة الاقليم في وقت سابق ان معظم المواطنين قد تلقوا اللقاحات الامريكية، فيما أكدت تزايد الطلب على تلقي اللقاح من قبل المواطنين.

وبحسب بيانات رسمية من صحة الاقليم فإن 5764 شخصا قد توفوا حتى الآن متأثرين بمضاعفات اصابتهم بفيروس كورونا، فيما شفي 289.00، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 323،712 اصابة.

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