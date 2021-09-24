صحة وبیئة

موجة أمطار في اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء موجة أمطار اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الجمعة، ان موجة أمطار قادمة على الاقليم، وخصوصا في المناطق الجبلية.

وبحسب بيان للمديرية فإن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض.

وذكر البيان ان الطقس اليوم سيكون صافيا مع وجود قطع من الغيوم، لافتا الى احتمال تساقط المطر في المناطق الجبلية.

وستكون درجات الحرارة مابين 25 درجة مئوية الى 34 درجة.

وفي محافظة دهوك يحتمل تساقط زخات من المطر فيما تكون درجات الحرارة بين 20 – 32 درجة مئوية وفي السليمانية بين 23 – 32 درجة وفي كركوك من 20 – 36 درجة مئوية أما ف6ي حلبجة فتكون بين 23 – 34 درجة مئوية.

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