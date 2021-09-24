سیاسة

الكاظمي للعراقيين: لا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق

"لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات"
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مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة العراقيين إلى عدم الانصياع إلى "من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق" وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات العامة.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح".

وأضاف مخاطباً العراقيين "لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة".

واختتم تغريدته قائلاً "معاً لمستقبل يليق بشعبنا".

 

 

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