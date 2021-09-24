كورونا في 24 ساعة.. 20 حالة وفاة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة عن 20 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت 1360 إصابة مؤكدة بالوباء في المحافظات الأربع والوحدات الإدارية المستقلة.

1. الفحوصات: (9583 فحصاً جديداً)

• (4311) أربيل

• (2049) السليمانية

• (2808) دهوك

• (68) حلبجة

• (219) كرميان

• (128) رابرين

2. الإصابات: (1360 إصابة جديدة)

• (481) أربيل

• (492) السليمانية

• (312) دهوك

• (30) حلبجة

• (33) كرميان

• (12) رابرين

3. المتشافون: (1180 حالة شفاء)

• (300) أربيل

• (469) السليمانية

• (309) دهوك

• (27) حلبجة

• (63) كرميان

• (12) رابرين

4. الوفيات: (20 وفاة)

• (6) أربيل

• (2) السليمانية

• (5) دهوك

• (2) حلبجة

• (4) كرميان

• (1) رابرين

إجمالي الإحصائية

الفحوصات: 3082224

المصابون: 325072

المتعافون: 290880

الراقدون: 28408

الوفيات: 5784