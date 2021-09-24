بالفيديو ׀ احتجاجات تعم القامشلي تنديداً بالاعتقالات وانعدام سبل الحياة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة القامشلي في روجافا الجمعة احتجاجات واسعة للتنديد بالاعتقالات التي تستهدف الناشطين وانعدام سبل الحياة في المنطقة التي تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإطلاق سراح معتقلي المجلس الوطني الكوردي، فيما طالبت لافتات أخرى بخفض أسعار المحروقات.

ولوح المحتجون بصور عشرات المعتقلين الذين أمضوا أشهراً عديدة في سجون الإدارة الذاتية.

وسبق أن شهدت المنطقة ذاتها احتجاجات حاشدة، لكنها جوبهت بحملة اعتقالات وقمع من قبل السلطات المتنفذة ولا سيما من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي.

ويعاني المواطنون في روجافا من شظف العيش مع ارتفاع أسعار البضائع والوقود والمحروقات بشكل عام فضلاً عن ارتفاع الخبز.

وكتب أحد المتظاهرين في لافتته "لا لرفع أسعار الخبز".