صحة وبیئة

تونس ترفع حظر التجول الليلي بعد أشهر من تطبيقه

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- قرّر الرئيس التونسي رفع حظر التجول الليلي المطبّق في البلاد منذ العام 2020 للحد من انتشار وباء كوفيد-19 كما أقرّ ضرورة إبراز شهادة تطعيم كاملة خلال المشاركة في التظاهرات العامة والخاصة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الأحد، على ما أوضحت الرئاسة التونسية في بيان الجمعة.

وبينت الرئاسة أنه سيتم "السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح".

وسجلت البلاد أعلى نسبة للعدوى بالفيروس بين 7 و13 تموز/يوليو بأكثر من 55 ألف مريض واليوم تراجعت هذه النسبة بسبع مرات. كما انخفضت أعداد الوفيات بشكل لافت.

وسجلت البلاد التي تضم حوالى 12 ملايين نسمة الأربعاء 556 حالة مرض جديدة وتوفي سبعة أشخاص بالفيروس حسب وزارة الصحة.

ويفسر هذا التراجع بتكثيف حملات التطعيم ووصول شحنات كبيرة من اللقاحات للبلاد في شكل هبات من عدّة دول.

وتلقى حوالى خمسة ملايين شخص تطعيما بجرعة واحدة و2,6 ملايين تطعيما كاملا.

وتقدر وزارة الصحة بلوغ نسبة تطعيم ب60 في المئة من عدد السكان بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

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