سیاسة

نيويورك.. اجتماع ثلاثي بين العراق ومصر والأردن يعلن دعمه لانتخابات تشرين

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- شارك وزير الخارجية فؤاد حسين في اجتماع آلية التنسيق الثلاثي مع وزيري خارجية كل من مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي.

وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وأشاد الاجتماع بآلية العمل المعتمدة وبما ينعكس بشكل إيجابي مع الدول الثلاث، معربين عن دعمهم وتمنياتهم بالنجاح للانتخابات المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وأكدت الدول الثلاث على أهمية البدء بإنجاز المشاريع المتفق عليها في مجال الاقتصاد، والطاقة، والكهرباء، ووضع جدول زمني لتنفيذ تلك المشاريع، مع ضرورة تحديد جهات المتابعة وبما يخدم ويحقق مصالحها على الصعد كافة.

وتناول الاجتماع أيضا آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية، والدولية وانعكاساتها على المنطقة، مؤكدين على ضرورة تهيئة أرضية إيجابية مشتركة لتطوير العلاقات بين دول المنطقة.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي.

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