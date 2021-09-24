سیاسة

بالصور ׀ مظاهرات سلمية تطالب بالحرية والخبز.. و"الذاتية" ترد بالقمع في روجافا

ردد المتظاهرون هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من الأحزاب السياسية، كما رفعوا شعارات تندد بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأخرى
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تعرض عدد من المواطنين لإصابات - صورة: كوردستان 24
تعرض عدد من المواطنين لإصابات - صورة: كوردستان 24
کوردستان روجافا المجلس الوطني الكوردي الإدارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في مدينة القامشلي مظاهرات سلمية للمطالبة بالخبز واطلاق سراح المعتقلين وخفض أسعار المحروقات في روجافا.

ونُظمت الاحتجاجات بدعوة من المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وقالت مصادر مطلعة لكوردستان 24، إن مجموعة من "الشباب الثوري" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، هاجمت المتظاهرين وأصابت عدداً منهم بجروح.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من الأحزاب السياسية، كما رفعوا شعارات تندد بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأخرى.

وشارك في الاحتجاجات العشرات من المواطنين من مختلف الشرائح.

ودعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا المواطنين في مختلف مناطق روجافا إلى التظاهر رفضاً للاضطهاد والقمع، وحث على رفع شعارات "لا لاعتقالات" و"لا لفرض الضرائب على المواطنين" و"لا لزيادة أسعار الخبز".

وسبق أن أعرب السكان في روجافا عن استيائهم من ارتفاع أسعار المستلزمات الحياتية والمواد الغذائية ونددوا بقرارات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

یه‌كێك له‌و خۆپیشانده‌رانه‌ی پامشلۆ كه‌ له‌ هێرشی گرووپه‌كه‌ی سه‌ر به‌ په‌یه‌ده‌ برینداربوو
خۆپیشاندان له‌ قامشلۆ
خۆپیشاندان له‌ ته‌لته‌مر
خۆپیشاندان له‌ ته‌لته‌مر
خۆپیشاندان له‌ عامودا
خۆپیشاندان له‌ عامودا
خۆپیشاندان له‌ عامودا
خۆپیشاندان له‌ عامودا
خۆپیشاندان له‌ عامودا

 

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