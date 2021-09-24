تصفيات مونديال قطر: البرازيل مع جيرسون وباكيتا وعودة محترفيها في انكلترا

أربيل (كوردستان 24)- استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي الجمعة لاعبي الوسط المحترفين في فرنسا جيرسون (مرسيليا) ولوكاس باكيتا (ليون) إلى تشكيلة من 25 لاعبا مدعوة إلى خوض المباريات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستشهد عودة المحترفين في انكلترا.

وحرم تيتي من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال مباريات أيلول/سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلا صحيا لمدة عشرة أيام عند عودتهم الى بريطانيا أبرزهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، المدافع تياغو سيلفا (تشلسي) والمهاجم غابريال جيزوس وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

واستدعى تيتي ثمانية لاعبين من التسعة هم أليسون وفابينيو (ليفربول) وإيدرسون وجيزوس (مانشستر سسيتي) وثياغو سيلفا (تشلسي) وفريد (مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز يونايتد)، فيما يغيب مهاجم غيفرتون ريشارليسون بسبب الإصابة.

ويغيب أيضا قائد المنتخب المخضرم داني ألفيش (38 عامًا) المتوج مع المنتخب الاولمبي بذهبية اولمبياد طوكيو والذي فسخ عقده مع ساو باولو مطلع الشهر الحالي بعد نزاع مادي بين الطرفين.

وستواجه البرازيل، المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثماني مباريات، فنزويلا في 7 تشرين الأول/أكتوبر في كاراكاس، ثم تحل ضيفة على كولومبيا في العاشر منه في بارانكويلا، قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).

- للدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيمرسون (توتنهام الإنكليزي)، غييرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانكليزي).

- للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) ، إيدنلسون (إنترناسيونال)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول)، فريد (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جيرسون (مرسيليا الفرنسي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي).

- للهجوم: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي)، ماثيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني)، نيمار (باريس سان جرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنكليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).