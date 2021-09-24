سیاسة

"غريب هذا التعتيم".. جنبلاط يستفسر: أين النفط العراقي؟

"طرحت هذا السؤال لأن حكومة الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولّى المفاوضات"
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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الجمعة تساؤلاً عن النفط العراقي، داعياً قوات الأمن اللبنانية للتحري عن الموضوع.

وكتب جنبلاط على حسابه في تويتر "أين أصبح النفط العراقي ومن هي الشركات المكلّفة باستبداله بالفيول من أجل إنتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية؟".

وتابع "غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع. قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني أن يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور".

 وأضاف الزعيم الدرزي "طرحت هذا السؤال لأن حكومة الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولّى المفاوضات".

وقال جنبلاط "طرحت هذا السؤال لأن مصلحة كهرباء لبنان أعلنت أنه في آخر أيلول ستحلّ الظلمة الكاملة لنفاد الفيول من المحطات".

واختتم تغريدته قائلاً "إنني أستفسر فقط فهل من مانع؟"

 

 

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