اليونيسف ترد على "الفيديو الصادم" لطفل يتعرض لتعذيب وحشي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعربت منظمة اليونيسف شديد قلقها بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً في التواصل الاجتماعي في العراق، والذي يظهر فيه طفل يتعرض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته.

وقالت اليونيسف في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن "هذا المقطع الفيديوي إلا تذكرة مروّعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي".

وأشادت المنظمة بـ"رد الفعل السريع الذي قامت به السلطات في هذه القضية"، وأشارت إلى أنها تشجع "أيضا كل من يشاهد مثل هذا الحالات للإبلاغ عنها عبر الخط الساخن 497 الذي تيسيره الشرطة المجتمعية".

وجاء في البيان "ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة يمكن منعها والقضاء عليها".

وبحسب مسح اجري عام 2018، ما زال 4 من كل 5 أطفال في العراق يتعرضون للعنف في البيت أو في المدرسة.

وقالت اليونيسف في بيانها إن تدين "كافة أعمال العنف ضد الأطفال، وتدعو المجتمع إلى حمايتهم من مثل هذه السلوكيات".

ودعت اليونيسف السلطات الحكومية إلى "تعزيز آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، وحماية حياة الطفل".

وأضافت "يحتاج الأطفال في العراق إلى بيئة آمنة خالية من العنف، ومواتية لتتيح لهم بتطوير إمكاناتهم وقابلياتهم بصورة كاملة.

وأكدت أنها "ستواصل اليونيسف دعم الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول عام 2024، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، آمنين محميين من العنف، والاستغلال، وسوء المعاملة، والإهمال، انسجاما مع القانون الوطني و إطار السياسات والمعايير الدولية".