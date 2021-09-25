سیاسة

المغرب يتلقى أولى دفعات "بيرقدار تي بي 2" التركية

يأتي تسلّم هذه الطلبيّة في سياق أزمة دبلوماسيّة بين الجزائر والمغرب، القوّتين الجارتين والمتنافستين
author_image Kurdistan24 اربیل
مقاتلة تركية بدون طيّار من طراز "بيرقدار تي بي 2"
مقاتلة تركية بدون طيّار من طراز "بيرقدار تي بي 2"
الشرق الاوسط المغرب تركيا طائرات بدون طيار

أربيل (كوردستان 24)- تسلّم المغرب في منتصف أيلول سبتمبر طلبيّة أولى من الطائرات التركيّة المقاتلة بدون طيّار من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلّية عدّة عن منتدى "فار-ماروك"، وهو صفحة غير رسميّة للقوّات المسلّحة المغربيّة على "فيسبوك".

وكانت الرباط طلبت في نيسان أبريل 13 طائرة من هذا الطراز "في إطار مسلسل تطوير وتجديد ترسانة القوّات المسلّحة الملكيّة، حتّى تكون على أعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزيّة لمواجهة كافّة الأخطار"، حسب منتدى "فار-ماروك" المتخصّص.

وفي أعقاب العقد الذي وقّع مع شركة "بايكار" التركيّة بقيمة 70 مليون دولار، وهو رقم تداولته الصحافة المحلّية، خضع عسكريّون من المغرب لبرنامج تدريبي في تركيا خلال الأسابيع الفائتة، وفق المنتدى.

ويأتي تسلّم هذه الطلبيّة في سياق أزمة دبلوماسيّة بين الجزائر والمغرب، القوّتين الجارتين والمتنافستين.

ولطالما ساد التوتّر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصاً على خلفيّة ملفّ الصحراء الغربيّة، المستعمرة الإسبانيّة السابقة التي يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزّأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الإقليم.

وتعمّق الخلاف العام الماضي بين البلدين، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربيّة، في مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.

كانت شركة "بايكر" الخاصّة التي يديرها أحد أصهار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صدّرت خلال السنوات الفائتة طراز "بيرقدار تي بي 2" إلى أوكرانيا وقطر وأذربيجان.

ويستخدم المغرب طائرات بلا طيار لأغراض استخبارية ولمراقبة حدوده، وفقا لخبراء عسكريين محليين.

في نيسان أبريل الماضي، تم تداول معلومات لم تؤكَد رسميا، عن مقتل أحد القادة الصحراويين من جبهة البوليساريو في أعقاب غارة بطائرة مسيرة مغربية.

المصدر: أ ف ب

موضوعات ذات صلة
کوردستان

أربيل تمنح المحصنين ضد كورونا "بطاقات ذكية" وتعلن آلية استلامها
  27 دقائق
کوردستان

"انتصار عظيم وتاريخي".. الرئيس بارزاني يهنئ الكوردستانيين بالذكرى الرابعة للاستفتاء
  1 ساعات
کوردستان

النفط يتخطى 78 دولاراً ويسجل ذروة 3 سنوات
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف