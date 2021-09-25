بالصور | كوردستان تحتضن مهرجان "الجري الجبلي" لأول مرة

أربيل (كوردستان 24)- قررت مجموعات هايكنغ في إقليم كوردستان اطلاق مهرجان وتحدٍ جديد عند سفح جبل سفين الواقع في محيط أربيل.

ويتمثل التحدي بالجري الجبلي (سكاي رانينغ) بين الطبيعة على ارتفاع يزيد عن 1500 متر.

وهذا أول مهرجان من نوعه يقام في إقليم كوردستان من قبل اتحاد تسلق الجبال في كوردستان وذلك بمشاركة نحو 40 مجموعة مختصة بالمشي لمسافات طويلة.

وشارك 200 متسلق من مختلف المحافظات في النشاط الشاق في جبل سفين الذي يعد مكاناً مثالياً لمثل هذه الرياضة على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر.

وركض المتسابقون الذكور لمسافة ستة كيلومترات بينما أخذت زميلاتهم مسافة بطول ثلاثة كيلومترات.

وتقع المنطقة في قضاء شقلاوة في شمال شرق محافظة أربيل، وهي جزء من سلسلة جبال زاكروس.

وفي عام 1992، أسس الإيطالي مارينو جياكوميتي الاتحاد الدولي لمسابقة الجري الجبلي (سكاي رانينغ).